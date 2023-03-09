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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara tablet dağıttı

Hatay'ın Defne ilçesinde, jandarma tarafından depremzede çocuklara tablet hediye edildi.

Mehmet Bayrak  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Hatay'da jandarma ekipleri depremzede çocuklara tablet dağıttı

Hatay

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçenin 8 mahallesinde çocuklarla buluştu. Ekipler, 50 çocuğa tablet hediye etti.

Ekipler ayrıca 978 koli su, erzak ve yakacak yardımını vatandaşlara ulaştırdı.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki çadır kent ve konteyner kentlerde asayiş görevlerinin yanı sıra çocuklara da moral olmaya devam ediyor.

Görevliler, oyun oynadıkları afetzede çocuklara çikolata ve bisküvi dağıttı.

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