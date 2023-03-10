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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına devam ediliyor.

Emrah Gökmen  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkımın ardından çalışmaların tamamlandığı binaların enkazı kaldırılıyor.

Hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte görevli ekipler, enkaz alanlarındaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor.

Antakya-Altınözü yolunda belirlenen noktalara molozlar dökülürken, ardından büyük iş makineleri yardımıyla yamaçlara dolduruluyor.

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