Hatay'da ekipler enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da yıkılan binaların enkazının kaldırılmasına devam ediliyor.
Hatay
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkımın ardından çalışmaların tamamlandığı binaların enkazı kaldırılıyor.
Hayatın normale döndürülmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü kentte görevli ekipler, enkaz alanlarındaki molozları iş makineleriyle kamyonlara yüklüyor.
Antakya-Altınözü yolunda belirlenen noktalara molozlar dökülürken, ardından büyük iş makineleri yardımıyla yamaçlara dolduruluyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.