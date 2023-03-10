MSB'den şehit askerin Adıyaman'daki depremzede ailesine ziyaret
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen askerin Adıyaman'daki depremzede ailesinin ziyaret edildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022'de şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Uzman Onbaşı Mustafa Demir'in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 Ağustos 2022’de şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa Demir’in Adıyaman'da yaşayan ve depremden etkilenen ailesini ziyaret ederek ailesinin ihtiyaçlarını karşıladık. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. pic.twitter.com/yGldsE5W6g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2023