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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 2 iş hanının kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 2 iş hanı kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Tarihi Uzun Çarşı girişindeki ağır hasarlı 2 iş hanı, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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