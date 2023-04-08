Dolar
19.25
Euro
21.03
Altın
2,007.49
ETH/USDT
1,865.50
BTC/USDT
28,006.00
BIST 100
4,924.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Nebati, Denizli’de iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Erzin ilçesinde hasar gören cami minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.

Sefa Karcı  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Sefa Karcı/AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde, Erzin Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki Merkez Camisi'nin minaresi de zarar gördü.

Minarenin kontrollü yıkımı için ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı.

Yıkım işlemi, minareye bağlanan halatın vinç yardımıyla çekilmesiyle gerçekleştirildi.

Daha sonra minarenin enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı paylaşımı
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belli oldu
Mersin Uluslararası Limanı'nda 97 kilo 500 gram kokain ele geçirildi
Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Benzer haberler

Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Hatay'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Depremin etkilediği Hatay'da hafriyat kamyonlarının yoğunluğu havadan görüntülendi

Gönüllü depremzede öğretmenler çadır okullarda öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri gönüllüler sayesinde tarlada kalmadı

Hatay'da depremde ölen kadın çiftçinin ürünleri gönüllüler sayesinde tarlada kalmadı
Gölcük depremini yaşayan usta öğretici kıyafetlerini onardığı afetzedelere moral oluyor

Gölcük depremini yaşayan usta öğretici kıyafetlerini onardığı afetzedelere moral oluyor

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda

Eğlenceli atölyelerle donatılan "Umut Tırı" depremzede çocuklar için yollarda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet