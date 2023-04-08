Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.
Ankara
Şehit Çolak için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene devlet erkanının yanı sıra Çolak'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.