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Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Tansu Çolak'ın cenazesi toprağa verildi.

Fırat Taşdemir  | 08.04.2023 - Güncelleme : 08.04.2023
Başkentte trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çolak son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hakan Nural / AA

Ankara

Şehit Çolak için Etimesgut'taki Ahimesut Söğüt Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene devlet erkanının yanı sıra Çolak'ın ailesi, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri de şehidin ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

Cenaze namazının ardından şehidin naaşı Elvanköy Mezarlığı'nda defnedildi.

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