Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.
Hatay
Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Payas, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.
Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.