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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmalarına devam edildi.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Hatay

Antakya, Defne, Altınözü, İskenderun, Hassa, Samandağ, Kırıkhan, Belen, Payas, Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde depremlerin ardından yıkım kararı verilen ağır hasarlı binalarda çalışma yürütüldü.

Ekiplerce çevresinde güvenlik önlemi alınan binalar, kontrollü şekilde iş makineleriyle yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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