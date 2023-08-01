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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Bilal Kahyaoğlu, Cihan Okur  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Cihan Okur - AA

Hatay

Afetin ardından yıkım kararı verilen Antakya, Defne, Samandağ, Payas, Altınözü, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhanlı ilçelerindeki ağır hasarlı yapılarda çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Daha sonra kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Çalışmaları bazı ev sahipleri de takip ediyor.

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