Dolar
26.96
Euro
29.60
Altın
1,943.65
ETH/USDT
1,830.40
BTC/USDT
28,832.00
BIST 100
7,159.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Gündem

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Sultan Oruç'un 4 jandarmanın şehit edildiği, 2 jandarmanın yaralandığı saldırılara katıldığı belirlendi.

İsa Toprak  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gri kategoride aranan PKK terör örgütü mensubu "Ardem Ararat" kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma komando birliklerinin kararlı takibi sonucu bugün Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle sıcak temas kurulduğunu belirtti.

Çıkan çatışmada Terörden Arananlar listesinde gri kategoride bulunan Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç'un etkisiz hale getirildiğini kaydeden Yerlikaya, "Mayın ve sabotaj eğitimi aldığı tespit edilen teröristin katıldığı eylemlerde 4 jandarmamızın şehit edildiği, 2 jandarmamızın da yaralandığı tespit edildi." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Operasyonu düzenleyen jandarmamızı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmaması için hainlere nefes aldırmayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor
Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Bolu Dağı Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanacak
Bakan Uraloğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi Kavşağı alanında incelemede bulundu
Antalya'ya 7 ayda en fazla turist Rusya ve Almanya'dan geldi

Benzer haberler

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan PKK'lı terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

Lice'deki "Narkoterör Operasyonu"yla terör örgütünün 11 milyar liralık yasa dışı geliri engellendi

Esenyurt'ta tekel bayisindeki silahlı kavgayla ilgili aranan 2 şüpheli daha yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son 2 ayda PKK'ya yapılan operasyonlarda 740 şahıs gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet