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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor.

Lale Köklü Karagöz  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

"Asrın felaketi"nde merkez Antakya ve Defne ilçeleri başta olmak üzere ağır hasar aldığı belirlenen kent genelindeki binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin çevresinde güvenlik önlemi aldığı yapıların yıkımı, iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

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