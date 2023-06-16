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Düzensiz göçmenlerin alıkoyma girişimi üzerine operasyonla kurtarılan Türk kargo gemisi Yalova'ya ulaştı

Fransa'ya giderken kaçak binmiş düzensiz göçmenlerin alıkoyma girişimi üzerine İtalya güvenlik güçlerinin kurtarma operasyonu düzenlediği Türk kargo gemisi, Yalova'ya döndü.

Sıtkı Yıldız  | 16.06.2023 - Güncelleme : 16.06.2023
Düzensiz göçmenlerin alıkoyma girişimi üzerine operasyonla kurtarılan Türk kargo gemisi Yalova'ya ulaştı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız/AA

Yalova

Fransa'nın gitmek üzere seyir halindeyken 9 Haziran'da düzensiz göçmenlerin alıkoymaya çalıştığı ve İtalyan özel kuvvetlerinin operasyonuyla kurtarılan Türk bayraklı "Galata Seaways" adlı gemi, Sete Limanı'na yükünü boşalttı.

Daha sonra Türkiye'ye hareket eden gemi, Yalova'ya ulaştı.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesindeki Yalova Ro-Ro Limanı'ndan yükünü aldıktan sonra Fransa'nın Sete Limanı'na doğru yola çıkan DFDS Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'ye ait gemi, kaçak oldukları tespit edilen 15 yolcu tarafından alıkonulmaya çalışılmış, İtalya açıklarındaki gemiden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne (AAKKM) gelen ihbarla harekete geçen İtalyan güvenlik güçlerinin operasyonuyla kaçaklardan kurtarılmıştı.

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