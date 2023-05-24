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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam etti.

Salim Taş  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Antakya ve Defne ilçelerinde depremlerde yıkım kararı verilen ağır hasarlı binaların yıkımı ekiplerce yürütüldü.

Çalışmalar, Antakya'daki Güzelburç, Altınçay, Aksaray, Esenlik, Akasya, Emek, Serinyol, Gazi, Ekinci ile Defne ilçesindeki Akdeniz, Sümerler ve Çekmece mahallelerinde gerçekleştiriliyor.

Güvenlik güçleri, yıkım yapılan alanlarda önlem alırken bazı ev sahipleri de çalışmaları takip ediyor.

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