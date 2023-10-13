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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Salim Taş  | 13.10.2023 - Güncelleme : 13.10.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor Fotoğraf: Salim Taş/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Aksaray mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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