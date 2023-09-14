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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Hatay

Hatay kent merkezi ve bazı ilçelerde, meydana gelen söz konusu afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 bina ile özel bir hastane, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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