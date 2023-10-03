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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 7 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Hatay'da ağır hasarlı 7 bina kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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