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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'li yetkililerle görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle enerji anlaşmalarına yönelik temaslarda bulunduğunu belirtti.

Gökçe Topbaş  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'li yetkililerle görüştü

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO'su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük. Görüşmelerimizde, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık." ifadelerini kullandı.

Temmuzda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılmış ve çeşitli alanlarda 50,7 milyar dolar tutarında anlaşma imzalanmıştı.

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