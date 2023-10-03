Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'li yetkililerle görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Abu Dabi ziyaretinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle enerji anlaşmalarına yönelik temaslarda bulunduğunu belirtti.
Ankara
Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO'su Muhammed Hasan es-Suveydi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO'su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük. Görüşmelerimizde, geçtiğimiz temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan enerji anlaşmalarının somutlaştırılmasına yönelik izlenecek yol haritasını ele aldık." ifadelerini kullandı.
Abu Dabi ziyaretimizde Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ile önemli temaslarda bulunduk.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) October 3, 2023
Önce Yatırım Bakanı ve ADQ CEO’su Mohamed Hassan Alsuwaidi ile sonrasında ise Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı, ADNOC CEO’su ve Masdar Başkanı Sultan Ahmed Al Jaber ile görüştük.… pic.twitter.com/yMojxca2Sw
Temmuzda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkiler "stratejik ortaklık" düzeyine çıkarılmış ve çeşitli alanlarda 50,7 milyar dolar tutarında anlaşma imzalanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.