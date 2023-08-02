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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasara uğrayan 4 katlı bina kendiliğinden yıkıldı.

Hikmet Say  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan bina çöktü Fotoğraf: Hikmet Say/AA

Hatay

Alınan bilgiye göre, Sait Döner Caddesi'nde, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen dört katlı bina çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti.

Kendiliğinden yıkıldığı belirlenen binada inceleme yapan ekipler yaşam belirtisine rastlamadı.

Öte yandan, tedbiren bir süreliğine kapatılan cadde tekrar araç trafiğine açıldı.

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