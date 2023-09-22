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Gündem, Asrın felaketi

Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılması sonucu 1000 dolayında kişinin hayatını kaybettiği Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendislerinden E.D. tutuklandı.

Lale Köklü Karagöz  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
Hatay’daki Rönesans Sitesi'nin mühendisi tutuklandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Sitesi. Fotoğraf: Süleyman Elçin/AA

Hatay

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