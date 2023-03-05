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Gündem, Asrın felaketi

Göksun'da deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Göksun ilçesi kırsalında derin yarıklar oluştu.

İzzet Mazı, Hakan Dündar   | 05.03.2023
Göksun'da deprem nedeniyle derin yarıklar oluştu Fotoğraf: Mehmet Taha Mazı - AA

Kahramanmaraş

Kırsal Korkmaz ve Çardak mahallelerinde oluşan yarıklar, dronla görüntülendi.

Korkmaz Mahallesi sakinlerinden Mustafa Karakoyun, AA muhabirine, depremlerin ardından bölgede dolaştığını, gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü söyledi.

Karakoyun, "Toprağın çökmesi normal düzeyinden 2 metre aşağıdaydı. Ağaçlar yıkılmıştı. Yarıklar aşağı yukarı 6-7 metre derinliğinde vardı. Ürpertici görüntülerle karşılaştık dehşet vericiydi." dedi.

AA muhabirinin telefonla görüştüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonucu yüzey kırıkları oluştuğunu anımsattı.

Sözbilir, Çardak Mahallesi çevresinde Çardak fayı üzerinde gözlemlenen yüzey deformasyonlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sözbilir, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi büyüklüğü 7,7 olan ilk ana şoktan 9 saat sonra gelişen ikinci büyük depremde Göksun ilçesinden Yeşilyurt'a kadar olan sismik segment kırılmış oldu. Bu sismik segment Çardak ve Doğanşehir adı verilen iki geometrik fayı içeriyordu. Şu ana kadar elde edilen veriler, ikinci ana şokun ilk büyük depremin tetiklemesiyle oluştuğunu ve bunu yaparken Sürgü fayını enerjiyi transfer eden bir fay olarak kullandığını gösteriyor. Bilindiği gibi 20 Şubat tarihinde de Antakya fayı üzerinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kısacası 15 gün içinde 6 fay parçası kırılmış oldu." 

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