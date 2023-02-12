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Gündem, Asrın felaketi

Gaziantep'te depremin etkisiyle dev çukur oluştu

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukur, elektrik direğini adeta yuttu.

Mehmet Akif Parlak   | 12.02.2023
Gaziantep'te depremin etkisiyle dev çukur oluştu Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te oluşan derin çukur havadan görüntülendi.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Şenyurt Mahallesi Derinçukur Caddesi'nde bulunan Aydınbaba Parkı'nda depremin etkisiyle derin bir yarık oluştu. Yarığın devamında sokakların birleştiği noktada ise dev bir çukur meydana geldi.

30 metre uzunluğunda, 8 metre enindeki çukurun derinliği de şaşırttı. Çukura dik vaziyette düşen elektrik direğinin asfaltın sağlam kalan bölümlerinden bile görünmemesi dikkati çekti.

Park ve çukurun çevresindeki evler, depremin ardından güvenlik amacıyla boşaltıldı.


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