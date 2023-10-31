Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Gaziantep
Şehitkamil ilçesindeki Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve depremde ağır hasar alan 11 katlı Gökkuşağı Apartmanı'nın yıkılması için çalışma başlattı.
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda iş makinesi operatörü binayı yıkmaya başladı.
Bina bir süre sonra saniyeler içerisinde kendiliğinden tamamen yıkıldı.
Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Gökkuşağı Apartmanı'nda yıkım faaliyetinin saat 11.00 itibarıyla tamamlandığı belirtildi.
Hafriyat çalışmalarının sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Sosyal medya ve basındaki bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." bilgisi verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.