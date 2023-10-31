Dolar
28.29
Euro
30.17
Altın
1,997.52
ETH/USDT
1,803.10
BTC/USDT
34,405.00
BIST 100
7,707.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Gündem

Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi

İstanbul'da Dolmabahçe ile Beylerbeyi saraylarından önce yaptırılan Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi.

Kübra Deniz  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

İstanbul

Boğaz'ın Asya kıyısında, Hünkar İskelesi mevkisinde bulunan Beykoz Mecidiye Kasrı, Boğaziçi'nin ilk kagir ve yeni üslupta inşa edilmiş yapısı olarak biliniyor.

Mecidiye Kasrı, Osmanlı Sultanı Abdülmecid için Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa tarafından 1845 yılında yaptırılmaya başlanmış ve Paşa'nın vefatı üzerine, 1854'te oğlu Said Paşa tarafından tamamlatılarak padişaha hediye edilmişti.

Anadolu Ajansı ekibi, Beykoz Mecidiye Kasrı'nı FPV dronla görüntüledi.

Sultan Abdülmecid'e ithafen Mecidiye Kasrı olarak da anılan yapı, denizden başlayarak kat kat setler halinde yükselen bir peyzaj düzenlemesine sahip koru parkın tepe noktasında yer alıyor. Yapıldığı ilk yıllarda padişah tarafından bir biniş kasrı olarak günlük konaklamalarda, sonraki dönemlerde ise yabancı devlet erkanı ve elçi ağırlamada kullanıldı.

Kasır, Osmanlı geleneğinde var olan "Serdab Köşkleri"nin 19. yüzyıl uygulamalarına güzel bir örnek olarak biliniyor. Cephe kaplamasında İtalya'dan ithal edilen taşlar ile yerli beyaz mermer bulunuyor.

İki katlı, yarı kagir ve simetrik bir düzeni olan Beykoz Mecidiye Kasrı'nın ön cephesi neoklasik bir tarza sahip. Kasrın Sultan 2. Abdülhamid döneminde çekilmiş fotoğraflarında varaklı mobilya takımları, Hereke kumaşlarından döşeme ve perdeleri, Baccarat vazoları ve büyük kristal şamdanlarıyla zengin bir şekilde döşenmiş olduğu görülüyor.

Kasrın müze olarak açılması

Bir saltanat yapısı olarak Sultan Abdülaziz'den itibaren Osmanlı padişahlarının zaman zaman bizzat kullandığı ve misafirlerini ağırladığı bir işlev görmekle birlikte kentin dışında ve temiz havalı bir yer olduğu için kamu hizmetine tahsis edildi.

Önce Darü’l-eytam (yetimler yurdu) haline getirilen yapı, 1920'li yıllarda trahomlu (göz hastalığı) hastalar için, 1953’te de prevantoryum (vereme yakalanmayı önlemek amacıyla yapılan sağlık kurumu) olarak kullanıldı.

1963'te prevantoryum kapatılarak, Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesine dönüştürüldü. 

Kasır, 23 Aralık 1997'de Milli Saraylara bağlanarak muhafaza altına alındı.

2010-2016 yıllarında gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından 11 Nisan 2017'de müze olarak ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Refah Kapısı'ndan giren tır sayısı günde en fazla 20'yi buluyor
48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı
Depremden etkilenen Malatya'da "hayalet binalar"ın yıkımı sürüyor
Hatay'da depremde 30 kişinin öldüğü binanın şantiye şefi tutuklandı
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi

Benzer haberler

Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi

Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi

Fransız elektro pop rock grubu Camp Claude İstanbul'da sahne alacak

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda arıza

İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi

İstanbul'da toplu ulaşımda kredi kartıyla ödemede indirime gidildi
İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi yüzde 20'nin altına düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet