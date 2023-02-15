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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hatay’ın Antakya ilçesindeki Uğur Apartmanı enkazında rama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 binin üzerinde binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Durmuş Genç, Tezcan Ekizler   | 15.02.2023
Elbistan'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş

İlçedeki yaklaşık 30 noktada Trabzon ve Samsun Büyükşehir Belediyeleri ile Karayolları Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri molozları bulundukları yerden alarak kamyonlara yüklüyor.

Yıkım çalışmalarının sürdüğü binalarda bazı ev sahipleri, enkazlardan çıkan değerli eşyalarını topluyor.

Bölgede görevli polis ve bekçiler de enkazlardan çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşyaları tutanakla kayıt altına alıyor. Binalardan beton örnekleri de alınıyor. Savcılık nezaretinde betonlardan karot örnekleri alınıyor.

Enkaz altından çıkarılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.

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