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Gündem, Asrın felaketi

Eksim Holding Adıyaman'da çadır kent kuruyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 11 ilin etkilendiği 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Eksim Holding, Adıyaman'da çadır kent kuruluyor.

Suat Öztürk, Müslüm Etgü   | 16.02.2023
Eksim Holding Adıyaman'da çadır kent kuruyor Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Adıyaman

Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu 5'inci kilometresinde 20 dönümlük alan üzerine kurulumuna başlanan çadır kentte, yemekhane, revir, tuvalet, banyo, çocuk oyun alanları ve sosyal alanlar bulunuyor.

Tesis ve Yapım İşleri Müdürü Murat Çiçekli, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.

İlk etapta deprem bölgesindeki enerji arızalarını giderdiklerini ifade eden Çiçekli, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kriz planı çerçevesinde Adıyaman ve Kahramanmaraş illerine ekiplerimizi gönderdik. Buradaki elektrik altyapılarını çözmeye çalıştık. Sonra deprem bölgelerindeki yerlere ısıtıcı, battaniye, yemek gibi gıda malzemeleri gönderdik." dedi.

"Adıyaman'da 600 çadırlık çadır kent kurmaya başladık"

Depremin ardından seferber olduğunu belirten Çiçekli, şunları söyledi:

"Adıyaman'da 600 çadırlık çadır kent kurmaya başladık. İlk başta saha zemin etüdü gerçekleştirdik. Enerji, su altyapısı ile kanalizasyon sistemlerini sağladık. Şimdi çadırlarımızı kuruyoruz. Bu merkezde yemekhane, revir, tuvalet, duş yerleri planladık. Yine çocukların oyun oynayabileceği çocuk parkı şeklinde çadır oluşumu yapıyoruz. Buralara oyuncaklar bırakacağız. Bu hafta sonuna kadar çadır kenti bitirip AFAD'a teslim edeceğiz."

Çalışmalarını AFAD koordinasyonunda yaptıklarını dile getiren Çiçekli, "Toplamda 200 kişilik personel ile çalışıyoruz. Tüm çadırların ayrı ayrı enerji altyapısını sağladık. Elektrik kablolarını çekiyoruz. Çadırlarımıza halılarımızı ve ısıtıcılarımızı bırakıyoruz. Aydınlatma için ampul takıyoruz. Burada duş kabini ve banyolarımızın ayrı ayrı konteynerlerini yerleştirdik. Burada kalacaklar için yemekhane planladık." diye konuştu.

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