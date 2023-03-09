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Gündem, Asrın felaketi

Depremzede üniversite öğrencileri "modül ev" üretiminde gönüllü oldu

Ara tatil için ailelerinin yanına gittiklerinde depreme yakalanan Yasemin Kılıç ile Melih Sabri Özdemir, bölgede geçirdikleri ilk günlerin ardından Kocaeli'ye dönerek üniversitelerinin depremzedeler için yaptığı modül ev üretimine destek veriyor.

Tahir Turan Eroğlu  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Depremzede üniversite öğrencileri "modül ev" üretiminde gönüllü oldu Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Kocaeli

Ara tatil için gittikleri ailelerinin yanında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere yakalanan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencileri Yasemin Kılıç ile Melih Sabri Özdemir, bölgede geçirdikleri ilk günlerin ardından Kocaeli'ye dönerek üniversitelerinin depremzedeler için yaptığı modül ev üretiminde yer aldı.

Memleketlerinde, depremzedelere gönderilen yardım malzemelerinin dağıtılmasında gönüllü olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 3. sınıf öğrencileri, daha sonra okullarının depremzedeler için inşa ettiği modül ev üretimine destek vermek için Kocaeli'ye gitti.

Yasemin Kılıç AA muhabirine, zor bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Şehrin durumu çok kötü. Aileme çadır ve konteyner ulaşmıştı, onları iyi bir şekilde bıraktıktan sonra biz de yardım etmek istedik. Burada modül ev imalatında gönüllü olduk." dedi.

Kılıç, bölgedeki hava şartlarına değinerek, "Konteynerler çadırlardan daha güvenli olduğu için buradaki çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgeye yardımlar ulaşmaya devam ediyor. Tanıdıklarımdan da yardım gönderen oldu. Babam belediye çalışanı, babamla ben de yardım dağıtımına çıktım. Yardım etmek istedim. Çok fazla kıyafet, kuru gıda vardı. Tırlarda uzun süre yetecek yiyecekler vardı." diye konuştu.

Melih Sabri Özdemir de depreme Malatya'da yakalandığını, yaşadıklarını anlatmanın mümkün olmadığını, Kocaeli'den gelen yardım tırlarının önündeki "Aynı acıyı yaşadık, halinizi en iyi biz anlarız" gibi yazıları gördüğünde duygulandığını kaydetti.

Özdemir, "Burada depremzedeler için modüler evler yapılacağını duyunca yardım etmek, memleketimize destek olmak için geldik. Gönüllü olarak çalışmak istedik." ifadesini kullandı.

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