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Yaşam, Asrın felaketi

Depremzede çocuklara ahşap oyuncak yapıyor

Trabzon'da yaşayan 62 yaşındaki emekli orman mühendisi Musa Akkaya, deprem bölgesindeki çocuklara göndermek üzere ahşap oyuncak yapıyor.

Duygu Avunduk   | 26.02.2023
Depremzede çocuklara ahşap oyuncak yapıyor

Trabzon

Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde oturan 4 çocuk babası Akkaya, evinin alt katındaki atölyede ahşaptan katlanabilir masa, tabure, sehpa ve oyuncak gibi çeşitli ürünler hazırlıyor.

Akkaya, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına 300 masa ve tabure göndererek destek oldu.

Masa ve tabureler, Şalpazarı Kaymakamlığı ve Şalpazarı Belediyesince toplanan yardımlarla bir süre önce deprem bölgesine ulaştırıldı.

Musa Akkaya, depremzede çocuklar için ahşaptan uçak, araba, helikopter ve hayvan figürlerinin aralarında bulunduğu oyuncak üretiyor.

Akkaya, oyuncakların sayısı 500'e ulaşınca, 150 masa, sehpa ve tabureyi de ilave ederek depremzedelere gönderecek.

"Çocuklara katkım olursa ne mutlu bana"

Musa Akkaya, AA muhabirine, zamanının önemli bölümünü evinin alt katındaki atölyede geçirdiğini söyledi.

Atölyede iki yıldır çeşitli eşyalar yaptığını anlatan Akkaya, işi iyice öğrendikten sonra da satışa başladığını ifade etti.

Akkaya, depremin herkesi olduğu gibi kendisini de üzdüğünü dile getirerek, "Allah kimsenin başına vermesin." dedi.

Depremzedelere imkanı ölçüsünde destek olmaya çalıştığını belirten Akkaya, "Çadırda insanlara yemek yiyecekleri masa ve tabure lazım olacağını düşündüm. Bu düşünceden yola çıkarak, 300 masa ve taburenin yanı sıra bot, ayakkabı gibi kışlık malzemeleri de bölgeye gönderdim." diye konuştu.

Akkaya, depremzedeler için yeni ürünler yapmaya devam ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocukları çok seviyorum. Depremde enkazın yanında soğukta oturan çocukları görünce içim dayanmadı. Benim de torunum var. Oradaki çocuklara oyuncak yapmaya karar verdim. Bunlar zaman ve işçilik isteyen işler. Çocuklara katkım olursa ne mutlu bana. Bunları da bölgeye göndereceğim. Allah böyle afetleri bir daha başımıza vermesin."

Musa Akkaya, herkese deprem bölgesine yardım yapmaları çağrısında bulundu.

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