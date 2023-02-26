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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremde yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çıkan yangın söndürüldü.

Sezgin Pancar, Aykut Karadağ   | 26.02.2023
Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alındı. Yangın, soğutma işlemiyle söndürüldü.

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Hatay'da depremde yıkılan fabrikanın enkazında çıkan yangın söndürüldü

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