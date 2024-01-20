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Ekonomi, Asrın felaketi

Deprem bölgesinde "İstihdama Dönüş Programı" hayata geçirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla yıl sonuna kadar "İstihdama Dönüş Programı" uygulanacak.

Orhan Onur Gemici  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Deprem bölgesinde "İstihdama Dönüş Programı" hayata geçirildi

Ankara

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, yönetmelik değişikliğiyle İŞKUR mesleki eğitim kursları ile işbaşı eğitim programlarından yararlanma koşulları değiştirilerek kapsamı genişletildi.

Ayrıca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki kurs ve programları düzenleyen işverenler için kolaylaştırıcı hükümler getirildi.

Açılan program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğü 2 kata indirilirken, programlarda istihdam edilmesi gereken asgari katılımcı sayısı taahhüdü ise yüzde 70'ten yüzde 60'a düşürüldü.

İstihdama Dönüş Programı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurs ve programların uygulanmasının teşvik edilmesi ve nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla "İstihdama Dönüş Programı" yürürlüğe konularak 31 Aralık 2024'e kadar uygulanacak özel bir düzenleme hayata geçirildi.

Program kapsamında, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki işverenler için istihdam taahhüt oranı yüzde 30'a düşürülürken istihdam süresi, fiili kurs veya program gün sayısına eşitlendi.

Bu 4 il ve 2 ilçede, mesleki eğitim kursu ve işbaşı eğitim programı katılımcılarına günlük 653 lira 93 kuruş kadar ödenen zaruri gider ödemelerinin İŞKUR Yönetim Kurulu Kararı ile yüzde 30 artırımlı olarak 850 lira 10 kuruşa kadar ödenebilmesi sağlandı.

Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç diğer bölgeleri), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise istihdam taahhüt oranı yüzde 40 olarak belirlendi.

İstihdam süresi ise fiili kurs veya program günlerinin 1,5 katına indirildi. Bu düzenlemeyle deprem bölgesindeki iş yerleri için kurs ve programlardan faydalanamama yönünde uygulanan yaptırımlar kaldırıldı.

Hedef, iş gücü piyasasını hızlıca toparlamak ve gelişimini desteklemek

Düzenlemelerle depremden etkilenen bölgelerde iş gücü piyasasının hızlı bir şekilde toparlanması ve nitelikli iş gücü ihtiyacının etkin şekilde karşılanması hedefleniyor.

İş gücü piyasasının sürdürülebilirliğine ve gelişimine büyük katkı sağlaması beklenen değişikliklerle işverenlerin iş gücüne erişimini kolaylaştırarak iş arayan vatandaşlara daha fazla fırsat sunması amaçlanıyor.

İş arayanların mesleki eğitim ve becerilerinin artırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması ve işverenler ile iş arayanlar arasında daha adil bir denge oluşturulması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, aktif iş gücü piyasası programlarının çerçevesini genişleteceklerini duyurmuştu.

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