Dolar
19.02
Euro
20.44
Altın
1,967.28
ETH/USDT
1,765.80
BTC/USDT
28,144.00
BIST 100
4,893.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'daki çocukların depremzede çocuklara gönderdiği notlar duygulandırdı.

Bilal Kahyaoğlu, Mustafa Çavuş  | 21.03.2023 - Güncelleme : 21.03.2023
Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu/AA

Kahramanmaraş

Depremlerin ardından ülkenin dört bir tarafından vatandaşlar deprem bölgesine yardım gönderiyor.

İstanbul'dan Kahramanmaraş'a gönderilen yardım malzemelerinin içinden notlar da çıktı. Çoğunluğu çocuklar tarafından yazılan notlarda "Cebimdeki tek harçlık" deyip 5 lirasını gönderen de en sevdiği oyuncağını, şekerini depremzede çocuklarla paylaşmak istediğini yazan da bulunuyor.

Notlar hediyelerle birlikte çadır kentte kalan çocuklara ulaştırılıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, AA muhabirine, depremin olduğu ilk günden itibaren Türkiye ve dünya genelinde yardım seferberliğinin başladığını söyledi.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de bu yardım seferliğinin yoğun olarak yaşandığını söyleyen Akbaba, "VÖatandaşlarımız buraya depremzede aileler için yardım malzemesi gönderdiler. Biz de bu emanetleri teslim alıp Kahramanmaraş'taki bu depoya getiriyoruz. Burada ayrıştırıp çadır kente götürüyoruz. Bu malzemeler bizlere geldiğinde içlerinde bizleri çok mutlu eden duygulandıran hadiseler oluyor." dedi.

"Çocuklar, çocuklara gönderiyor"

Çocuklar başta olmak üzere birçok vatandaşın yardım malzemelerinin içine notlar koyduğunu anlatan Akbaba şunları kaydetti:

"Çocukların gönderdiği notlar, şekerler oluyor. Bunlar bizi duygulandırıyor. Biz de bu emanetleri depremzede ailelerimize, çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Çocuklar, çocuklara gönderiyor. Çocukların, askerlerin gönderdiği notlar var, cezaevinden gönderilen notlar var. Bizi en çok sevindiren 7'den 70'e herkes birlik ve beraberlik içinde."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 19-20 Mart Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı
Komandolar Kars'ın Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarında
Nurdağı'nda enkazdan çıkarılan hasarlı araçlar sahiplerini bekliyor
Türkiye, Özbekistan'ın hukuk reformunu bilimsel altyapı ile destekleyecek

Benzer haberler

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

İskenderun'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Depremzede genç voleybolcu, Türkiye Şampiyonası'na takımından ayrı hazırlanıyor

AFAD personeli enkazdan 56 saat sonra çıkardıkları kadını kurtarma anlarını anlattı: Ulaştığımızda çok mutlu oldum

İstanbullu esnaf depremzede 7 aileye konteyner ev aldı

İstanbullu esnaf depremzede 7 aileye konteyner ev aldı
Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor

Çocukların depremzede çocuklara yazdığı notlar yürek ısıtıyor
Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı

Türkoğlu Sağlık Müdürlüğü binası hastane olarak hizmete başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet