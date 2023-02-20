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Gündem, Asrın felaketi

Baykar'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor

Baykar'ın "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesine desteği devam ediyor.

Ergin Garip   | 20.02.2023
Baykar'ın deprem bölgesine desteği devam ediyor

İstanbul

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerinin AFAD ile koordineli bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Baykar, bugün Kahramanmaraş'a 5 tır yaşam konteyneri (10 adet), 1 kamyon oyuncak ile yarım tır dolusu jeneratör, Adıyaman'a ise 1 tır hijyen kiti ulaştırdı. Baykar, bugün Hatay'a da 1 tır hava deposu ulaştırdı.

Baykar tarafından bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet, yatak, hijyen kitleri, jeneratör, elektronik cihaz ve insani yardım malzemesi taşıyan toplam 57 yardım tırı gönderildi.

Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'larından 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu

Öte yandan, depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinde arama kurtarma, güvenlik, koordinasyon ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #AKINCI ile 7’si Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 40 #Bayraktar TB2 toplam 1.801 saat 40 dakika görev uçuşu icra etti." ifadeleri kullanıldı.

3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriliyor

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasına telefonla bağlanan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptıkları toplam yardım miktarını 2 milyar TL'ye yükselttiklerini söylemişti.

Baykar, ayrıca depremlerin etkilediği bölgede 3 farklı noktada geçici aşevleri ile hizmet veriyor.

Baykar'la birlikte çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı da (T3 Vakfı) AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kurmayı planlıyor.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, son olarak "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirmişti.

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