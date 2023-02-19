Baykar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına 22 daireyle katıldı
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun kampanyası çerçevesinde Baykar'daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi.
Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını kaydetti.
#EvimYuvanOlsun kampanyası çerçevesinde Baykar’daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) February 19, 2023
Bu günleri el birliğiyle, dayanışmayla aşacağız.#BirlikteDahaGüçlüyüz pic.twitter.com/XQnSCezXRj
Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.