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Podcast, Asrın felaketi

Afet bölgesinde altyapı çalışmaları ne aşamada?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde içme suyu şebekelerinin yüzde 98’i onarıldı, üst yapı için plan öncesi hazırlıklar ise tüm hızıyla sürüyor. Anadolu Ajansı Muhabiri Yasemin Kalyoncuoğlu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 21.02.2023
Afet bölgesinde altyapı çalışmaları ne aşamada?

Kırklareli'nden deprem bölgesine 312 tır yardım malzemesi, 9 bin 239 çadır ve konteyner gönderildi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'a sokak çeşmeleri yapıyor
"İyilikte Deprem Bölgesi İçin Buluşuyoruz" projesi 24 Şubat'ta başlayacak
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