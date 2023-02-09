AFAD Merkezinde yoğun mesai
Arama-kurtarma, barınma, tahliye, yerleştirme, ulaşım gibi çalışmaların takip edildiği merkezde, bölgeden gelen İHA görüntüleri takip edilerek, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapılıyor.
Ankara
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dördüncü gününde de alandaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve hızlı şekilde karşılanması için yürütülen faaliyetler sürüyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı bakan yardımcıları ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri de katılıyor.
TAMP çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin yer aldığı 25 çalışma grubu, sahaya ilişkin bilgileri değerlendirerek, arama-kurtarma, barınma, tahliye, yerleştirme, ulaşım, kaynakların doğru ve verimli kullanımı ile anlık müdahale ve tedbirlere yönelik faaliyetleri yürütüyor.
Depremin ilk gününden itibaren 24 saat esasına göre hizmet veren çalışma grupları, bölgeden gelen İHA görüntülerini takip ederek, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki son durumu ve ihtiyaçları belirliyor, yardımların depolanması ve sevk edilmesi faaliyetlerini koordine ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.