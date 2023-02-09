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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

AFAD Merkezinde yoğun mesai

Arama-kurtarma, barınma, tahliye, yerleştirme, ulaşım gibi çalışmaların takip edildiği merkezde, bölgeden gelen İHA görüntüleri takip edilerek, ihtiyaçlara göre yönlendirme yapılıyor.

Harun Kutbe   | 09.02.2023
AFAD Merkezinde yoğun mesai

Ankara

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin dördüncü gününde de alandaki ihtiyaçların tespit edilmesi ve hızlı şekilde karşılanması için yürütülen faaliyetler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı bakan yardımcıları ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri de katılıyor.

TAMP çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve ilgili ekiplerin yer aldığı 25 çalışma grubu, sahaya ilişkin bilgileri değerlendirerek, arama-kurtarma, barınma, tahliye, yerleştirme, ulaşım, kaynakların doğru ve verimli kullanımı ile anlık müdahale ve tedbirlere yönelik faaliyetleri yürütüyor.

Depremin ilk gününden itibaren 24 saat esasına göre hizmet veren çalışma grupları, bölgeden gelen İHA görüntülerini takip ederek, sahadaki personelle irtibat halinde, deprem bölgesindeki son durumu ve ihtiyaçları belirliyor, yardımların depolanması ve sevk edilmesi faaliyetlerini koordine ediyor.

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