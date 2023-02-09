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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor

Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Karabük'te vatandaşların destekleriyle toplanan yardımlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere ulaştırılıyor.

Ömer Ürer, Emre Ayvaz, Şengül Azbay, Ömer Sercan Karkuş, Uğur Subaşı, Ahmet Özler   | 09.02.2023
Asrın felaketinin yaşandığı bölgelere yardım seferberliği sürüyor Fotoğraf: Emre Ayvaz/AA

Sakarya

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde vatandaşlar tarafından Serdivan Spor Salonu'na getirilen yardım malzemesi, burada görevli ve gönüllülerce tasniflenmesinin ardından kolilerle deprem bölgesine gönderiliyor.

Hendek Belediyesi, toplamda 25 tır, 6 kamyon ve 5 kamyonet insani yardım malzemesini afet bölgelerine ulaştırdı.

Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, yaptığı açıklamada, yardımların haricinde 3 tıra yüklenen 6 konteyner, 2 tır ve 2 kamyonet odun, 2 kamyon temel yaşam malzemesi ve çölyak hastaları için 1 kamyonet gıda ile 27 iş makinesi operatörünün çalışmalara destek verdiğini belirtti.

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Sakarya Şubesi, depremin ardından topladığı ihtiyaç malzemesini depremzedelere ulaştırdı.

Şube Başkanı Eşref Kamil, yaptığı açıklamada, başsağlığı dileyerek Türkmenler olarak her zaman ana vatanın yanında olacaklarını dile getirdi.

Düzce

Düzce Valiliği koordinesinde 7 ilçe ve kent merkezinde "Sizi En İyi Biz Anlarız" adı altında başlatılan kampanyada gönderilen yardım malzemesi 88 tır, 91 kamyonet ve panelvana ulaştı.

Düzcelilerin elektrikli ısıtıcı, soba, kullanılmamış kıyafet, battaniye, gıda, kişisel hijyen malzemesi, su, odun, çocuk bezi, çocuk maması, çadır ve ekmek il ve ilçelerde belirlenen alanlarda toplanarak paketleniyor.

Deprem sabahından itibaren sevkiyatların sürdüğü kentte 25 tır su,16 tır gıda kolisi, 12 tır giyim, 8 tır battaniye ve ısıtıcı, 11 tır odun, 4 tır hijyen seti, 9 tır bebek bezi ve maması, 2 tır ısıtıcı, 1 tır zemin palet, ile 91 kamyonet ve panelvanla tırlardaki malzemelerin aynıları gönderildi.

Yardımlar kapsamında ayrıca ekskavatör, greyder, kanal kazıcı, kamyon, minibüs, binek araç, treyler, lastik tamir aracı, vinç ve kamyonet olmak üzere toplam 69 araç ile 200'ün üzerinde gönüllü kepçe, vinç operatörü ve kamyon sürücüsü il oto tamircileri bölgeye sevk edildi.

Kocaeli

Kocaeli Vali Vekili Ekrem Çalık, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedelerin misafir edileceği yerlerde incelemelerde bulundu.

Çalık, yaptığı açıklamada, birimlerin dün sabah itibarıyla çalışmalarına başladığını belirterek "Şu an itibarıyla 2 bin 500 kişiye kadar barındırma imkanımız bulunuyor. Yaşadığımız acılar çok ağır. Aziz milletimizin başı sağ olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde bu süreci de atlatacağız." ifadesini kullandı.

Karamürsel Kaymakamlığı, Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kampanyada, gıda ve acil ihtiyaçlardan oluşan malzemeler Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde toplandı.

Yardımların yüklendiği tır, depremlerden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere uğurlandı.

Karabük

Karabük'te Valilik koordinatörlüğünde başlatılan kampanyalar kapsamında deprem bölgesine 131 tırın gönderildiği belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şimdiye kadar içinde ısınma, gıda ve giyecek gibi acil ihtiyaçların bulunduğu 131 tırın deprem bölgelerine gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, "Yardım tırlarının yanında arama kurtarma çalışması için 209 araç ve 2 bin 315 personel kentimizden deprem bölgelerine gitti. Ayrıca toplanan 7 milyon 872 bin 877 TL de AFAD hesaplarına aktarıldı." ifadesi kullanıldı.

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