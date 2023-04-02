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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da baharın gelmesiyle çiftçiler tarımsal faaliyetlere başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çiftçiler tarlalarında üretime devam ediyor.

Veysel Altun, Gökhan Gücüklüoğlu  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Adıyaman'da baharın gelmesiyle çiftçiler tarımsal faaliyetlere başladı Fotoğraf: Veysel Altun -AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler dolayısıyla tarımsal faaliyetleri sekteye uğrayan Adıyaman'daki çiftçiler, yaşadıkları zorluklara rağmen bahçelerinde tarımsal faaliyetlerine başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, AA muhabirine, depremin ardından hayat normale dönerken tarımsal çalışmalarda da ciddi şekilde normalleşme olduğunu söyledi.

Nisan ayının gelmesiyle çiftçilerin tarlalarına gübrelerini atmaya başladıklarını belirten Kıyas, "Şu an tütün ekim zamanı, çiftçilerimiz fidelerini dikmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığınca yaklaşık 3 milyon lira değerinde çiftçilerimize fide aldık ve bu ayın 15'ine kadar çiftçilerimize bu fideleri diktirmeyi planlıyoruz." dedi.

Bölgedeki çiftçilerin depreme rağmen tarlalarına sahip çıkacaklarını ve tarımsal faaliyetlerde kesinti olmayacağını vurgulayan Kıyas, şöyle devam etti:

"Ciddi bir yıkımdan sonra gelirde de sıkıntı oluştu. Dolayısıyla ekimini yapan çiftçiler için tarım, gelir kapısı. Çiftçiler ektikleri arpa, buğday, nohut, mercimek ve meyve bahçelerini mutlaka terk etmeyecekler. Sonbaharda gelir elde edecekler hasattan sonra. Deprem sonrası gittikleri yerlerde belki çiftçi olmayanlar iş bulacaklar ama burada çiftçi olanların hazır, kurulu bir düzeni var, ekili ürünleri var. Dolayısıyla çiftçilerin bu ürünlerine sahip çıkacağını düşünüyorum."

Kıyas, depremden zarar gören hayvan sahiplerine de yem desteği sağladıklarına işaret ederek, "Bakanlığımızca hem nakdi yem desteği hem de hayırseverler tarafından gönderilen ayni yem desteği sağladık. Hayvan çadırları dağıttık. İlimizde yaklaşık 20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan ölümü gerçekleşti depremde. Bu hayvanların enkaz altından kaldırılmasını, sağlığı tehdit etmeyecek şekilde gömülmesini sağladık. Çiftçilerimiz havanın ısınmasıyla tarımsal faaliyetlerine normal zamanlardaki gibi devam etmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Çemberlitaş köyünde tütün üretimi yapan Salime Çalğan ise filizlenen tütün fidelerinin zararlı otlardan temizliğini yaptıklarını anlatarak, "Köyümüzde arpa, buğday ve çoğunlukla tütün üretimi yapılır. Deprem sonrası köyden gidenler oldu, daha dönmediler. Evleri yıkılanlar il dışına gitti. Depremde yağmur yağdı. Bu sene kurak geçmişti. Biz de tütün fidelerini yetiştiriyoruz." diye konuştu.

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