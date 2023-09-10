Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı yapılıyor.
Adıyaman
Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.
Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.