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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı yapılıyor.

Orhan Pehlül  | 10.09.2023 - Güncelleme : 10.09.2023
Adıyaman'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kentte, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı ağır hasarlı binalar iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor. Kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

Öte yandan, kentte toz taşınımının engellenmesi için sulama işlemleri de sürüyor.

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