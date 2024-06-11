Dolar
32.37
Euro
34.87
Altın
2,305.42
ETH/USDT
3,520.30
BTC/USDT
67,350.00
BIST 100
10,041.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Ankara’da basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman İndere'de kurduklarını belirterek, "İndere'de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konutumuzun yapımını sürdürüyoruz." bilgisini verdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Ankara

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgedeki inşa ve ihya faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini, depremden etkilenen 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün yapımını sürdürdüklerini belirtti.

Depremin birinci yılında 76 bin 624 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini, sene sonuna kadar bu sayının 200 bin olacağını bildiren Özhaseki, 2025'in sonuna doğru ise tüm afet konutlarını ve iş yerlerini tamamlayacaklarını aktardı.

Özhaseki, depremden etkilenen tüm illerde olduğu gibi Adıyaman'da da gayretle çalıştıklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman İndere'de kurduk. En büyük şantiyemizde, Emlak Konut eliyle afet konutlarımızın yapımına aralıksız devam ediyoruz. İndere'de 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konutumuzun yapımını sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Özhaseki, afet konutlarının ve köy evlerinin yapımına da hızla devam ettiklerini belirtti.

4 bin 333 köyde, 100 bin çevre dostu, Sıfır Atık uyumlu köy evinin yarısını çelikten yapacaklarını ifade eden Özhaseki, bunların bir kısmını tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiklerini bildirdi.

Özhaseki, şehirlerin tarihi ve kültürel dokularını koruyarak ticari hayatını canlandıracaklarını vurguladı.

Adıyaman'daki şantiyede 9 bin işçinin, deprem bölgesinde ise 110 bin kişinin çalıştığını aktaran Özhaseki, İndere'de 2 bin konutun tamamlandığını ve teslime hazır olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye genelinde 27 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Türk Kızılay, 350 bin gönüllüsüyle yaraları sarmaya devam ediyor
Türk Kızılay, 350 bin gönüllüsüyle yaraları sarmaya devam ediyor
Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor
Gaziantep'te fıstık ve zeytin bahçelerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

Adıyaman İndere'de 16 bin 433 konutun yapımı sürüyor

ÇAYKUR'dan fabrikaların baca dumanına ilişkin açıklama

Salda Gölü’nde Çevre Haftası dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

Pina midyeleri Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı

Pina midyeleri Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı
Ankara'da ÇEVREFEST başladı

Ankara'da ÇEVREFEST başladı
BM Genel Sekreteri Guterres: "İklim konusunda tehlike de biziz, çözüm de"

BM Genel Sekreteri Guterres: "İklim konusunda tehlike de biziz, çözüm de"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet