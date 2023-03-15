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Gündem, Asrın felaketi

Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış yaşandı.

Muhammet Emin Horuz  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
Zorunlu Deprem Sigortası taleplerinde artış

İstanbul

Enuygun Sigorta Genel Müdürü Çiğdem Özdoğan, depremlerden etkilenen bölgede DASK hariç, konut, iş yeri sigortaları, kasko ve hayat sigortalarında toplam 40 milyar lira civarında bir hasar ödemesi yapılmasının beklendiğini belirtti.

Özdoğan, çağrı merkezi verileri dikkate alındığında deprem sonrası Zorunlu Deprem Sigortası'na olan talepte bir önceki aya göre yüzde 200'e varan artış olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası yaptırma oranın yüzde 56 olduğunu ve bunun da 11,1 milyon konuta karşılık geldiğini dile getiren Özdoğan, 10 yıl önce yüzde 35 olan bu orandaki artışın sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Özdoğan, il bazında sigortalanma oranlarına ilişkin olarak "Türkiye'de il bazında en yüksek sigortalanma oranı yüzde 90'lara varan oranlarla Bolu, Düzce ve Yalova'da bulunuyor. İstanbul'da sigorta yaptırma oranıysa yüzde 64. Zorunlu Deprem Sigortası’nda en düşük sigortalanma oranı ise yüzde 27 ile Hakkari ilimizde." ifadelerini kullandı.

"1 milyar lira kasko hasar ödemesi bekleniyor"

Deprem bölgesine dair Zorunlu Deprem Sigortası istatistiklerini de paylaşan Özdoğan, bölgede sigortalanma oranının yüzde 49 olduğunu ve en düşük sigortalanma oranının ise Hatay'da görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bölgede 100 bine yakın Zorunlu Deprem Sigortası hasar dosyası açılması olası. Yine bölgedeki yaklaşık 3 milyon aracın üçte biri az veya çok hasar gördü, 100 bin araç ise ağır hasarlı durumda bulunuyor. 3 milyon aracın yüzde 17'sinin kaskosu var. Bu yaklaşık 500 bin araç anlamına geliyor ve bu araçların da yüzde 30'u hasar gördü. Bu araçlar için kaskodan 1 milyar lira kadar toplam hasar ödemesi yapılması bekleniyor."

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