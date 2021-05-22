Yapay sınır mirası Orta Asya’da neyin habercisi?
29 Nisan’da Kırgızistan ve Tacikistan sınır hattında yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışma, dikkatleri bir kez daha Orta Asya’nın Sovyetler Birliği döneminden miras kalan sınır sorunlarına çevirdi.
İstanbul
29 Nisan’da Kırgızistan ve Tacikistan sınır hattında yaşanan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışma, dikkatleri bir kez daha Orta Asya’nın Sovyetler Birliği döneminden miras kalan sınır sorunlarına çevirdi.
Kırgız ve Tacik halkları arasında su dağıtımı konusunda yaşanan ihtilaf, güvenlik birimlerinin de dahil olmasıyla silahlı çatışmaya dönüşmüş, 50’den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Yüzlerce kişinin de yaralandığı gerilim diplomatik çabalarla son buldu. Fakat söz konusu çatışma Orta Asya’da bir ilk değil.
Bölgede, güvenlik, sınır, su paylaşımı gibi konularda uzlaşamayan taraflar arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor.
19. yüzyılın başlarında Orta Asya’ya hâkim olan Rus İmparatorluğunun halefi Sovyetler Birliği döneminde ekonomik, coğrafi ve etnik gerçekler dikkate alınmadan bölgede sınırların birbirine geçtiği yeni devletler inşa edildi.
1991’de Sovyetlerin dağılmasıyla bağımsızlıklarını ilan eden ülkeler arasında bu durumun neden olduğu sorunlar bugüne kadar istikrarsızlık kaynağı olmaya devam etti.
Bu kapsamda özellikle sahip olduğu zengin kaynaklar nedeniyle Asya kıtasının en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Fergana bölgesi öne çıkıyor.
Anadolu Ajansı (AA) bu çalışmada Orta Asya’da Sovyetler döneminden miras kalan sınır problemleri, başta su olmak üzere doğal kaynakların paylaşımı konusunda yaşanan sorunları ve neden olduğu istikrarsızlıkların yanı sıra bu sorunların nasıl çözülebileceği konularını alanında uzman isimlerle görüşerek mercek altına alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.