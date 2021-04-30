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Araştırma

İklim değişikliğiyle mücadele: Yeşil ekonomi ne kadar mümkün?

Dünya genelinde etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği gittikçe daha yoğun bir şekilde gündemin parçası olmaya başladı.

Aysu Biçer   | 30.04.2021
İklim değişikliğiyle mücadele: Yeşil ekonomi ne kadar mümkün?

Ankara

Dünya genelinde etkileri her geçen gün daha fazla hissedilen küresel ısınma ve iklim değişikliği gittikçe daha yoğun bir şekilde gündemin parçası olmaya başladı.

Doğal hayatı olumsuz etkileyen şartlar, ekonomik ve siyasi aktörlerin de çevreye daha duyarlı politikaları ele almasına yol açıyor.

Devletlerin yanı sıra merkez bankaları da bu konuda yeni uygulamaları programlarına sokuyor. Ancak tüm bu gelişmeler yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Merkez bankalarının görev tanımları içinde çevreye duyarlı gündemlerin yer alması gerekli mi sorusu bunlarında başında geliyor.

Bir diğer önemli ihtilaf noktası da uluslararası düzeyde alınan ortak kararlarda, ekonomik yönden gelişmemiş ya da henüz gelişmekte olan ülkelere karşı yeterince adil bir tutum sergilenmediğine dair artan eleştiriler.

AA, yeşil ekonomi konusunda atılan adımları incelediği çalışmasında konuya ilişkin tartışmaları farklı boyutlarıyla masaya yatırdı. Çalışma kapsamında politika yapıcılarının icraatları konunun uzmanı isimler tarafından yorumlanıyor.  

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