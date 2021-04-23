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Bilim Teknoloji, Araştırma

Deep Web tehlikesi: İnternetin derin yüzü

Son zamanlarda internet kullanıcılarının verilerinin usulsüz kullanımı ve çalınmasının yanı sıra bu veri setlerinin “Deep Web” adı verilen platformda satışa çıkarıldığı haberleri gündemde.

Tuğçenur Akgün   | 23.04.2021
Deep Web tehlikesi: İnternetin derin yüzü

İstanbul

İnternet kullanımında önem arz eden Google, Yandex, Bing gibi arama motorları 1990’lardan itibaren bilgiye ulaşmada günlük hayatımızın vazgeçilmez birer parçası haline geldi. 

Öte yandan internetin nimetlerinden faydalanmak isteyen ancak güvenlik ve gizlilik nedeniyle sanal dünyada görünmek istemeyenler de mevcuttu. Deep Web’in ilk adımları da bu kapsamda atılmış oldu. Deep Web internet ekosisteminde yer alan fakat teknik sebeplerle geleneksel arama motorları tarafından listelenmeyen içeriklerin yer aldığı platformlar şeklinde tanımlanıyor. 

Bunların başında bazı “gizli bilgilerin” ve veri setlerinin yayılmasını istemeyen devlet kurumları ve büyük şirketler yer alıyor. Ancak zamanla bu platformlar istihbarattan gazetecilik faaliyetlerine, yasadışı ticaretten çocuk tacirliğine kadar birçok amaçla kullanılmaya başlandı. Bu kapsamda ise internetin karanlık yüzü addedilen “Dark Web” kavramı gündeme geldi.

Anadolu Ajansı (AA) bu çalışmada Deep Web ve Dark Web kavramlarının tarihi, bu platformların hangi amaçlarla kullanıldığını, siber dünyada veri güvenilirliği adına ne gibi adımlar atıldığına ilişkin konuları ele alıyor.

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