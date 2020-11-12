Euro
9.08
Dolar
7.68
BIST 100
1,271.75
Altın
1,877.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ı kutladı.

Betül Yürük   | 12.11.2020
Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti Fotoğraf: Riccardo De Luca/AA

New York

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamaya göre, Joe Biden ve Papa Franciscus telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Papa Franciscus Biden'ı seçim zaferini nedeniyle tebrik etti.

Joe Biden ise Papa'ya teşekkür ederek, tüm insanlığın onuru, eşitliği ve ortak inanç temelinde, dışlanan ve yoksul gruplara yardım, iklim değişikliyle mücadele, göçmen ve mültecilere kucak açma ve entegre olmalarını sağlama konusunda birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fed Başkanı Powell: Gelecek birkaç ay zorlu olabilir
Beşiktaş, 5 oyuncusunda Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı
İngiltere’de salgının başından bu yana günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 30 bini aştı
İtalya'da son 24 saatte 37 bin 978 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Netanyahu: Pfizer'in Kovid-19 aşısı ocaktan itibaren İsrail'e gelmeye başlayacak

Benzer haberler

Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

Papa Francis ABD Başkanlığına seçilen Biden'ı tebrik etti

İsrail’den Yahudi yerleşimciler için Doğu Kudüs’te 108 yeni konut

ABD Dışişleri Bakanlığının Biden'ın yabancı liderlerin mesajlarına erişimini engellediği iddiası

Biden'ın dünyaya söyleyecek yeni bir sözü olacak mı?

Biden'ın dünyaya söyleyecek yeni bir sözü olacak mı?
ABD-Rusya ilişkilerinde Biden dönemi ne getirecek?

ABD-Rusya ilişkilerinde Biden dönemi ne getirecek?
Biden'ın ekonomideki önceliği Kovid-19 salgınının yaralarını sarmak olacak

Biden'ın ekonomideki önceliği Kovid-19 salgınının yaralarını sarmak olacak