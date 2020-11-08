Euro
10.14
Dolar
8.38
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Cumhuriyetçi George W. Bush, başkanlık seçimini kazanan Demokrat Joe Biden'ı telefonla arayarak tebrik ettiğini açıkladı.

Kasım İleri   | 08.11.2020
Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Washington DC

Vakfının internet sitesinden bir açıklama yayımlayan Bush, "Şimdi ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden ile konuştum. Dün gece verdiği vatanseverlik mesajından dolayı teşekkür edip, onu tebrik ettim. Aynı zamanda Kamala Harris'i de aradım. Onu da tarihi bir ilk olan başkan yardımcılığını kutladım. Siyasi farklılıklarımız olsa da ülkeyi birleştirip yönetme fırsatını yakalayan Joe iyi bir adamdır." ifadesini kullandı. 

ABD Başkanı Donald Trump ve eski başkan Barack Obama'yı da seçimi kazandıklarında aynı dileklerle tebrik ettiğini anımsatan George W. Bush, Biden'ın 70 milyondan fazla insanın oyunu alarak tarihi bir başarı elde ettiğini kaydetti.

Bush, "Başkan Trump'ın tekrar sayım veya yasal mücadele hakkı bulunuyor ve çözülmemiş her konu doğru şekilde ele alınacaktır. Amerikan halkı bu seçimin temelde adil olduğu, doğruluğunun tespit edileceği ve sonucunun açık olduğu konusunda emin olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 32 bin 616 yeni vaka açıkladı
Kovid-19 tedavisi gören Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un sağlık durumu iyiye gidiyor
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 84 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 243 bini geçti
Bakan Koca: Maskeyi kuralına göre takmak, hem Kovid-19'a hem de mevsimsel gribe karşı korur

Benzer haberler

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Eski ABD Başkanı Bush, Biden'ı tebrik etti

Trump'tan 'seçimde usulsüzlük' paylaşımları: Bu çalınmış bir seçimdi

İran'ın Biden'dan beklentisi, nükleer anlaşmaya geri dönmesi ve yaptırımları kaldırması

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Joe Biden'a 'diyaloğa hazırız' mesajı
Barack Obama: Seçim sonuçları her seviyede ülkenin derin ve acı bir bölünme yaşadığını gösteriyor

Barack Obama: Seçim sonuçları her seviyede ülkenin derin ve acı bir bölünme yaşadığını gösteriyor
ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor

ABD'de halk Biden'ın zaferini kutluyor