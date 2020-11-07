Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de başkanlık seçimlerini Biden'in kazanmasının ardından Washington'da kutlamalar yapılıyor İzmir'de kullanılmayan viyadüklerden deprem nedeniyle beton blokların düşme anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
logo
Dünya, ABD Başkanlık seçimleri 2020

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Kasım İleri,Hakan Çopur,Betül Yürük   | 07.11.2020
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

Washington

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

"Amerikan halkının bana duyduğu güvenden onur duydum"

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen (Kamala) Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' dedi. 

Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti. 

Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi. 

"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 413 kişi hayatını kaybetti
Akhisarspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti
Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda Kovid-19'a rastlandı

Benzer haberler

Biden'ın zaferinin ardından Donald Trump'tan ilk açıklama

Biden'ın zaferinin ardından Donald Trump'tan ilk açıklama

ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden kazandı

ABD Başkanı Trump: Bu seçimi büyük bir farkla ben kazandım

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, eski Dışişleri Bakanı Basil'in ABD'nin yaptırım listesine alınmasının delillerini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, eski Dışişleri Bakanı Basil'in ABD'nin yaptırım listesine alınmasının delillerini istedi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Gelecek ABD hükümeti İran'la ilgili yükümlülüklerine geri dönmeli