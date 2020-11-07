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Dünya

Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Türk kökenli siyasetçiyi milletvekili adayı gösterdi

Almanya Başbakanı Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), gelecek yıl yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için Spandau ilçesinden Türk kökenli siyasetçi Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi.

Erbil Başay   | 07.11.2020
Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Türk kökenli siyasetçiyi milletvekili adayı gösterdi Fotoğraf: Erbil Başay /AA

Berlin

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), gelecek yıl yapılacak Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için Spandau ilçesinden Türk kökenli siyasetçi Dr. Ersin Nas’ı milletvekili adayı gösterdi.

CDU Spandau İlçe Teşkilatı Carlo-Schmidt Okulu’nun salonunda düzenlenen toplantıda, Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için milletvekili adaylarını belirledi.

Partinin ilçe yönetiminde yer alan Nas, toplantıda yapılan seçimde 61 delegenin 59’unun oyunu alarak Neustadt ve Altstadt semtlerini içine alan ikinci seçim bölgesinden doğrudan milletvekili adayı oldu.

Eyalet seçimleri için oluşturulan ilçe listesinin birinci sırasında Berlin Eyaleti Belediye Başkanlığı için adaylığını açıklayan Federal Meclis milletvekili ve partinin Berlin Eyalet Teşkilatı Başkanı Kai Wegner yer aldı.

Berlin Hür Üniversitesi mezunu avukat Nas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, partisinin kendisine gösterdiği güvene teşekkür ederek, Berlin’de yaşayan herkese hizmet etmek istediği için siyaset yaptığını ifade etti.

İnsanları kökenine, dinine ve ten rengine göre ayırmanın yanlış olduğunu söyleyen Nas, "Özellikle bu dönemde nefrete, teröre ve şiddete karşı çıkmamız lazım. Yaşadığım şehrin ve çocuklarımızın geleceği benim için çok önemli. Bunun için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Wegner de çok renkli bir parti olan CDU'nun Berlin’de yaşayan herkesi kapsayan çalışmalar yaptığını belirterek, Nas’ın aday olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Nas’ın doğup büyüdüğü ilçeden aday olduğuna işaret eden Wegner, "Ersin Nas hem CDU hem de semtindeki insanları en iyi şekilde temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinin gelecek yıl eylül ayında yapılması planlanıyor.

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