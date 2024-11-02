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AA Yayınları

Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği

02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği

Yayın Adı: Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği
Sayfa Sayısı: 148
Basım Tarihi: 2024Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: İletişimISBN: 978-625-98191-7-4
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 260 TL

Kitap Hakkında

"Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği kitabında, Associated Press ve Wall Street Journal gibi medya stratejilerinin öncülerinden Francesco Marconi, haberin geleceğine yapay zekâ ile ilgili bir bakış açısı sunuyor. Marconi, yapay zekâ algoritmalarının haber odaları ve ilgili teknolojiler üzerindeki artan etkisini masaya yatırırken, bu devrimin ne boyutta olduğunu ve gazeteciliği nasıl yeniden şekillendirebileceğini etkileyici bir vizyonla anlatıyor.

Marconi, yapay zekânın dijital medya dünyasına entegre olmasıyla birlikte bu devrimin raporlardaki verilerin daha hızlı işlenmesinden okuyucu etkileşimlerini nasıl kazanç raporlarına dönüştürebileceğine kadar geniş bir yelpazeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca, yapay zekânın haber üretim sürecini destekleyici daha hızlı raporlamayla gazetecilikteki zaman baskısını nasıl azaltacağını sunuyor. Yapay zekâ ile Gazeteciliğin Geleceği kitabı, öğrencilere ve profesyonellere yapay zekânın sektöre getirdiği imkânları keşfetmek adına bir yol haritası sunuyor."

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