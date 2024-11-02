|Yayın Adı: Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği
|Sayfa Sayısı: 148
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim
|ISBN: 978-625-98191-7-4
|Dil: Türkçe-İngilizce
|Etiket Fiyatı: 260 TL
Kitap Hakkında
"Yapay Zekâ ve Gazeteciliğin Geleceği kitabında, Associated Press ve Wall Street Journal gibi medya stratejilerinin öncülerinden Francesco Marconi, haberin geleceğine yapay zekâ ile ilgili bir bakış açısı sunuyor. Marconi, yapay zekâ algoritmalarının haber odaları ve ilgili teknolojiler üzerindeki artan etkisini masaya yatırırken, bu devrimin ne boyutta olduğunu ve gazeteciliği nasıl yeniden şekillendirebileceğini etkileyici bir vizyonla anlatıyor.
Marconi, yapay zekânın dijital medya dünyasına entegre olmasıyla birlikte bu devrimin raporlardaki verilerin daha hızlı işlenmesinden okuyucu etkileşimlerini nasıl kazanç raporlarına dönüştürebileceğine kadar geniş bir yelpazeyi gözler önüne seriyor. Ayrıca, yapay zekânın haber üretim sürecini destekleyici daha hızlı raporlamayla gazetecilikteki zaman baskısını nasıl azaltacağını sunuyor. Yapay zekâ ile Gazeteciliğin Geleceği kitabı, öğrencilere ve profesyonellere yapay zekânın sektöre getirdiği imkânları keşfetmek adına bir yol haritası sunuyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.