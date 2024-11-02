|Yayın Adı: Kitle Toplumu ve Medya
|Sayfa Sayısı: 208
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim
|ISBN: 978-625-98191-6-7
|Dil: Türkçe-İngilizce
|Etiket Fiyatı: 260 TL
Kitap Hakkında
"Elinizdeki bu eser, yirminci yüzyıldaki kitle iletişim araçlarının modern dünyanın daha iyi anlaşılmasını nasıl teşvik ettiğini ve bir o kadar da engellediğini ele alıyor. Günümüz kitle toplumunun çeşitlili yönlerini inceleyen Hoggart, her türden bilgiye kolayca erişilebilmenin dünya’yı daha anlaşılabilir kılmayacağını; aksine, bu durumun bilginin bilgi aktarıp aktarmadığına dair bir paradoks teşkil ettiğini öne sürüyor. Yazar kitabında, bu paradoksu anlamak için kitle bilgisinin başlıca yayıncısı olan medya’yı yalnızca düzenleyici değil, bilginin bu hareketsizleştirici etkisini de göz önüne alarak değerlendiriyor.
Eser, salt bilginin mahiyeti hakkında malumat vermekle kalmıyor, ayrıca dilin yaygın şekilde iletişimdeki rolüne değinerek eski inançların yavaş ama kesintisiz bir şekilde çözülmesini, özellikle de eleştirel olan inançların bir buçuk yüzyıldır sürdürülen entelektüel eleştirinin bir sonucu olarak aşındığını da ileri sürüyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.