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AA Yayınları

Kitle Toplumu ve Medya

02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Kitle Toplumu ve Medya

Yayın Adı: Kitle Toplumu ve Medya
Sayfa Sayısı: 208
Basım Tarihi: 2024Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: İletişimISBN: 978-625-98191-6-7
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 260 TL


Kitap Hakkında

"Elinizdeki bu eser, yirminci yüzyıldaki kitle iletişim araçlarının modern dünyanın daha iyi anlaşılmasını nasıl teşvik ettiğini ve bir o kadar da engellediğini ele alıyor. Günümüz kitle toplumunun çeşitlili yönlerini inceleyen Hoggart, her türden bilgiye kolayca erişilebilmenin dünya’yı daha anlaşılabilir kılmayacağını; aksine, bu durumun bilginin bilgi aktarıp aktarmadığına dair bir paradoks teşkil ettiğini öne sürüyor. Yazar kitabında, bu paradoksu anlamak için kitle bilgisinin başlıca yayıncısı olan medya’yı yalnızca düzenleyici değil, bilginin bu hareketsizleştirici etkisini de göz önüne alarak değerlendiriyor.

Eser, salt bilginin mahiyeti hakkında malumat vermekle kalmıyor, ayrıca dilin yaygın şekilde iletişimdeki rolüne değinerek eski inançların yavaş ama kesintisiz bir şekilde çözülmesini, özellikle de eleştirel olan inançların bir buçuk yüzyıldır sürdürülen entelektüel eleştirinin bir sonucu olarak aşındığını da ileri sürüyor."

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