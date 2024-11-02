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Hatay’ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. İsrailliler, Tel Aviv’de Netanyahu hükümetinin ateşkes, esir takası anlaşması imzalaması ve erken seçime gidilmesi talebiyle protesto gösterisi düzenliyor
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AA Yayınları

Kanıt- The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6.baskı)

02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Kanıt- The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6.baskı)

Yayın Adı: Kanıt-The Evidence
Sayfa Sayısı: 379
Basım Tarihi: 2024Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Dünya tarihiISBN: 978-625-98191-9-8
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 1750 TL

Kitap Hakkında

Başbakan Netanyahu yönetimindeki İsrail ordusunun 7 Ekim’de başlattığı Gazze saldırıları, 1948 yılındaki Büyük Felaket’ten (Nekbe) bu yana tanık olunan en büyük yıkıma ve can kaybına yol açtı. Aralıksız devam eden saldırılar sırasında uluslararası hukuk ilkeleri ve savaş hukuku prensipleri birçok kez ihlal edildi.

Kanıt, uluslararası toplumda tepkiyle karşılanan bu ihlallerin titiz bir dökümünün yapılması ve küresel ölçekte takipçisi olunması kararlılığıyla oluştu. İçeriği, Gazze Şeridi’nde çok zor şartlar altında fedakârca görev yapan AA muhabirlerinin haberleri ve fotoğrafları ile şekillenen Kanıt, bir yönüyle Gazze’de yaşananlara dair, aksi hâlde dünyanın hiçbir şekilde haberdar olamayacağı ilk elden tanıklıklar sunuyor, bir yönüyle de Netanyahu yönetiminin işlediği suçlara karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına kılavuzluk edecek referans çalışma niteliği taşıyor.

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Kanıt- The Evidence (Genişletilmiş ve Güncellenmiş 6.baskı)

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