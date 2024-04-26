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Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Alman polisi başken Berlin’deki başbakanlık binasının yanında kurulan Filistin destekçilerine ait çadırlara müdahale ediyor.
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AA Yayınları

Tanık- The Witness

26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Tanık- The Witness

Yayın Adı: Tanık- The Witness
Sayfa Sayısı: 368
Basım Tarihi: 2024Boyut: 28 x 28 cm
Tür: Dünya TarihiISBN: 978-625-94504-3-8
Dil: Türkçe-İngilizceEtiket Fiyatı: 1750 TL

Kitap Hakkında

TANIK, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail yönetiminin Gazze Şeridi’nde artık “soykırım” düzeyine varan savaş suçlarına karşı uluslararası platformlardaki adalet arayışlarına temel teşkil eden KANIT’ın ardındaki insan hikâyelerine odaklanıyor.

Gece gündüz kesintisiz şiddete maruz kalan, hastanelerden yardım kuruluşlarına, mülteci kamplarından sınır noktalarına kadar sığındıkları her yerde hedef alınan, kitlesel açlığa mahkûm edilen Gazzelilerin tanıklıkları Netanyahu yönetiminin suç sicilini sergiliyor. Büyük ölçüde Filistinli ve Türk gazetecilerin, kısmen de savaş şartlarında ulaşılabilen toplumun farklı kesimlerinden fertlerin şahitlikleriyle şekillenen TANIK, bir yönüyle de bu trajediye engel olmak bir yana, onu görmezden gelen, hatta siyasi koruma sağlayan çevreler adına bir utanç tablosunu çerçeveliyor.

Gazze halkına karşı işlenen suçlar, başta AA muhabirleri olmak üzere, çoğu kez hayatlarını tehlikeye atarak fedakârca görev yapan basın mensuplarının çalışmalarıyla uluslararası toplumun gündemine taşınabildi. Tarihin en büyük gazeteci cinayetinin işlendiği Gazze Şeridi’ndeki gelişmeleri görev bilinci ve sorumluluğuyla takip eden meslektaşlarımızın ilk elden tanıklıkları ile uluslararası kamuoyu yaşanan trajediden haberdar oldu. Diğer yandan bu özverili çalışmalarla, işlenen suçların tespitine ve uluslararası yargı mercilerine taşınmasına imkân veren belirleyici önemde kanıtlar elde edildi.

TANIK’ın odağında, Gazze’de işlenen savaş ve insanlık suçlarının kanıtlarını temin eden “tanıklar”, görev ifa etmenin bir ölüm-kalım meselesi hâline geldiği zorlu şartlar altında çalışan kahramanlar yer alıyor.

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