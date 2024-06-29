|Yayın Adı: Kitle İletişim Kuramları
|Sayfa Sayısı: 540
|Basım Tarihi: 2024
|Boyut: 13,5 x 19,5 cm
|Tür: İletişim
|ISBN: 978-625-98191-1-2
|Dil: İngilizce
|Etiket Fiyatı: 380 TL
Kitap hakkında
Kökenleri, Süreçleri ve Etkileri Açıklamak
Louisiana Eyalet Üniversitesinden emekli olan Profesör Margaret H. DeFleur ve aynı üniversitede profesör unvanıyla görev yapan Melvin L. DeFleur, ders kitabı niteliğindeki bu eserlerinde kitle iletişim kuramları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Bu teorilerin çıkış noktaları ve gelişimini inceleyen eser, sosyal bilimler alanında büyük bir boşluğu doldurmaktadır.
Kitabın her bir bölümü; temel terimleri, bu alanda yapılmış bilimsel çalışmaları ve analizleri ihtiva etmektedir. Ayrıca incelediği teorileri birbirine bağlı beş veya altı temel önermeye bölerek öğrenciler için kolayca kavranabilir hâle getirmektedir. Eser, sunulan teorilerin kapsamını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda güncel araştırmaları; işleme teorisi, sessizlik sarmalı ve çerçeveleme gibi teorilerin genişletilmiş değerlendirmelerini; çağdaş ve sosyal medya örneklerini; bölüm tartışma sorularını; bilgilendirici çizelgeleri ve şekilleri barındırmaktadır.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.