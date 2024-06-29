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AA Yayınları

Kitle İletişim Kuramları

29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Kitle İletişim Kuramları

Yayın Adı: Kitle İletişim Kuramları
Sayfa Sayısı: 540
Basım Tarihi: 2024Boyut: 13,5 x 19,5 cm
Tür: İletişimISBN: 978-625-98191-1-2
Dil: İngilizceEtiket Fiyatı: 380 TL


Kitap hakkında

Kökenleri, Süreçleri ve Etkileri Açıklamak

Louisiana Eyalet Üniversitesinden emekli olan Profesör Margaret H. DeFleur ve aynı üniversitede profesör unvanıyla görev yapan Melvin L. DeFleur, ders kitabı niteliğindeki bu eserlerinde kitle iletişim kuramları hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Bu teorilerin çıkış noktaları ve gelişimini inceleyen eser, sosyal bilimler alanında büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

Kitabın her bir bölümü; temel terimleri, bu alanda yapılmış bilimsel çalışmaları ve analizleri ihtiva etmektedir. Ayrıca incelediği teorileri birbirine bağlı beş veya altı temel önermeye bölerek öğrenciler için kolayca kavranabilir hâle getirmektedir. Eser, sunulan teorilerin kapsamını genişletmekle kalmaz, aynı zamanda güncel araştırmaları; işleme teorisi, sessizlik sarmalı ve çerçeveleme gibi teorilerin genişletilmiş değerlendirmelerini; çağdaş ve sosyal medya örneklerini; bölüm tartışma sorularını; bilgilendirici çizelgeleri ve şekilleri barındırmaktadır.

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